الجيش: لا صحة إطلاقا للخبر عن "الضباط الوطنيين" وولاء عناصر المؤسسة للوطن فقط

بعد أن أوردت إحدى الصحف المحلية خبرًا يتعلق بوضع الجيش خلال التطورات الأخيرة، ويتطرق إلى صدور بيان عن "الضباط الوطنيين"، أوضحت قيادة الجيش أن لا صحة إطلاقًا لما تضمنه الخبر حول ضباط الجيش، وأنّ عناصر المؤسسة العسكرية ملتزمون بالولاء للمؤسسة والوطن فقط.



كما أوضحت القيادة أنّ البيان المذكور لا يمتّ إلى الجيش بِصلة لا من قريب ولا من بعيد.