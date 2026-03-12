الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
السبع
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش: لا صحة إطلاقا للخبر عن "الضباط الوطنيين" وولاء عناصر المؤسسة للوطن فقط

أمن وقضاء
2026-03-12 | 08:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش: لا صحة إطلاقا للخبر عن &quot;الضباط الوطنيين&quot; وولاء عناصر المؤسسة للوطن فقط
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش: لا صحة إطلاقا للخبر عن "الضباط الوطنيين" وولاء عناصر المؤسسة للوطن فقط

بعد أن أوردت إحدى الصحف المحلية خبرًا يتعلق بوضع الجيش خلال التطورات الأخيرة، ويتطرق إلى صدور بيان عن "الضباط الوطنيين"، أوضحت قيادة الجيش أن لا صحة إطلاقًا لما تضمنه الخبر حول ضباط الجيش، وأنّ عناصر المؤسسة العسكرية ملتزمون بالولاء للمؤسسة والوطن فقط.

كما أوضحت القيادة أنّ البيان المذكور لا يمتّ إلى الجيش بِصلة لا من قريب ولا من بعيد.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

إطلاقا

للخبر

"الضباط

الوطنيين"

وولاء

عناصر

المؤسسة

للوطن

LBCI التالي
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية
أدرعي: قضينا على قائد في الحرس الثوري الايراني الذي عمل في وحدة الصواريخ البالستية التابعة لحزب الله
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
07:41

مرقص عن بيان "الضباط الوطنيين": وزير الدفاع أشار الى أن هذا الخبر مريب وسيتم التحقق منه ويبنى على الشيء مقتضاه

LBCI
أمن وقضاء
2026-03-04

مصدر عسكري: لا صحة إطلاقًا لخبر فرض طوق أمني من قبل عناصر حزبيين في محيط الفندق المستهدف في بعبدا

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-17

وزارة الاقتصاد تطلق "المكتب الوطني للمساعدة التجارية" لدعم المؤسسات اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-28

مخزومي: لبنان لا يُأخذ الى الحرب بقرار "فصيل" وقرار الحرب والسلم هو حصرا بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والجيش اللبناني وحده المخول بالدفاع عن الوطن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:14

دمار في صور بعد الغارات…

LBCI
أمن وقضاء
09:12

استهدافات لعدد من البلدات في النبطية

LBCI
أمن وقضاء
09:10

المعطيات الأخيرة في شأن حرب لبنان وإسرائيل من الداخل الاسرائيليّ

LBCI
أمن وقضاء
09:06

غارة إسرائيلية استهدفت ليلًا محيط كورنيش الرملة البيضاء... إليكم المشهد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:45

تركيا: لوقف القصف الإسرائيلي على لبنان "قبل أن ينهار"

LBCI
أخبار لبنان
10:15

معلومات للـLBCI: توافق في جلسة مجلس الوزراء على تولي النيابات العامة ملاحقة مثيري الفتن والتحريض

LBCI
آخر الأخبار
00:56

القناة 12 الإسرائيلية: الصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه شمال إسرائيل سقطت في مناطق مفتوحة من دون إصابات

LBCI
آخر الأخبار
11:14

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منصة الصواريخ التي استخدمت لاستهداف الجليل الغربي في وقت سابق اليوم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:14

دمار في صور بعد الغارات…

LBCI
أمن وقضاء
09:12

استهدافات لعدد من البلدات في النبطية

LBCI
أمن وقضاء
09:10

المعطيات الأخيرة في شأن حرب لبنان وإسرائيل من الداخل الاسرائيليّ

LBCI
أمن وقضاء
09:03

ليلة عنيفة مرّت بها الضاحية الجنوبية... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
09:01

مرقص: الهدف يكمن في لجم التصعيد وابدينا سلسلة مواقف

LBCI
خبر عاجل
07:41

مرقص عن بيان "الضباط الوطنيين": وزير الدفاع أشار الى أن هذا الخبر مريب وسيتم التحقق منه ويبنى على الشيء مقتضاه

LBCI
حال الطقس
14:59

انكفاء التيارات الشمالية وارتفاع الرطوبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:58

طعنان بقانون التمديد والكرى بالملعب الدستوريّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

التعليم تحت القصف: بين العودة إلى الصفوف والتعليم عن بُعد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
16:02

أدرعي: سنرد الصاع صاعين‬

LBCI
أخبار لبنان
08:50

أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا

LBCI
أخبار لبنان
08:39

بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات من 13 ولغاية 17 آذار 2026

LBCI
خبر عاجل
03:32

إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا

LBCI
أخبار لبنان
10:12

"الصحة" تعلن الحصيلة النهائية لغارتي عرمون والرملة البيضاء

LBCI
خبر عاجل
08:13

أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
19:41

غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف

LBCI
أخبار لبنان
15:27

أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More