الخارجية استنكرت "ضلوع حزب الله في المخطط الارهابي" على دولة الكويت: مستعدون للتعاون في التحقيقات وصولا لمعاقبة المرتكبين

اعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان عن "استنكارها الشديد للمخطط الإرهابي الذي استهدف سيادة دولة الكويت الشقيقة وأمنها"، ودانت "ضلوع حزب الله اللبناني في المخطط"، مذكرة بـ"قرار الحكومة اللبنانية الصادر في 2آذار2026 بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله ".



وقال البيان: "اذ يعبر لبنان عن تضامنه الكامل مع دولة الكويت التي طالما وقفت معه في المحن والصعاب، تهنئ وزارة الخارجية والمغتربين الأجهزة الأمنية الكويتية على يقظتها وتعرب لها عن استعداد السلطات اللبنانية التام للتعاون في التحقيقات وصولا لمعاقبة المرتكبين".