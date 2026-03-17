البراكس: لانزال اشد العقوبات على المعتدين على محطات المحروقات

اعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس، في بيان، ان "محطات بيع المحروقات تتعرض منذ فترة غير قصيرة، لاعتداءآت غاشمة تستهدف عمالها وموظفيها وبنيتها التحتية، ولا تستثنى من عمليات النشل بقوة السلاح المتكررة في وضح النهار، التي تستولي على غلة المحطة وتصيب عمالها باضرار بليغة".



وقال: "لقد تعرضت، اول من امس، محطة مدكو على طريق المطار في منطقة الكوكودي لاعتداء مجرم اصاب صاحبها حسان خليل بطعنة سكين في صدره بالقرب من قلبه، جعلته بحال غير مستقرة خطرة ابقته لتاريخه في المستشفى. في وضح النهار اقدم الجاني، صاحب السوابق الجنائية والمعروف بكامل هويته، على طعن صاحب المحطة حسان خليل في محطته على مرأى من العامة غير آبه لنتائج فعله الجرمي. على الرغم من ان ما اقدم عليه الجاني يعتبر جريمة مشهودة، مثبتة باعترافات الشهود، وبواسطة افلام الكاميرات، ما زال طليقا من دون ان يتم اعتقاله وسوقه مخفورا امام الجهات القضائية المختصة".



وأشار إلى أن "نقابة اصحاب محطات المحروقات وإذ تستنكر هذه الجريمة البشعة المرتكبة في وضح النهار، والتي هي واحدة من سلسلة اعتداءآت متكررة تطال المحطات واصحابها وعمالها، تناشد وزير الداخلية وتهيب بالاجهزة المختصة التحرك السريع للقبض على الجاني، كما تطالب القضاء بانزال اشد العقوبات بحق كل من يتطاول على حقوق محطات المحروقات وعدم التهاون مع هذه الافعال الجرمية المستنكرة".



ولفت الى ان "النقابة ستبقي حماية المحطات وعمالها والحرص على امنها وسلامتها من اولوياتها المطلقة، داعية الجهات المختصة الى "تأمين حمايتها بجميع الوسائل للحيلولة دون اقدامها على اتخاذ خطوات سلبية هي مستعدة لها في حال تكرار الاعتداءآت المتنوعة على المحطات واصحابها".