وزيرة الشؤون والمدير العام لمرفأ بيروت تناولا تأمين الوجبات للنازحين ومهام لجنة طوارىء المرفأ

وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد تناولت ملفا اساسيا في خطة الاستجابة وهو كيفية تأمين الوجبات يوميا للنازحين في كل لبنان واكدت التشدد بالمعايير وتحسين التوزيع ومعالجة اي ثغرة.



من جهته، تناول المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفّي مهام لجنة طوارىء المرفأ التي تضم الاجهزة الامنية العاملة فيه واداراته وتتولى وضع خطة طوارىء من اجل استمرارية العمل فيه وضمان خطوط الامداد لتغذية الاقتصاد.