أدرعي: سلاح الجو يقوم باستهداف منصات صاروخية وبنى تحتية إضافية لحزب الله

#عاجل 🔸في الدقائق الأخيرة أطلق حزب الله الإرهابي قذائف صاروخية نحو عدة مناطق في إسرائيل.
🔸بالتوازي مع جهود الاعتراض يقوم سلاح الجو في هذه الاثناء باستهداف منصات صاروخية وبنى تحتية إضافية لحزب الله في انحاء لبنان.
🔸جيش الدفاع لن يسمح بالمساس بمواطني دولة اسرائيل وسيرد بقوة…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 17, 2026
