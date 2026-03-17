أدرعي: سلاح الجو يقوم باستهداف منصات صاروخية وبنى تحتية إضافية لحزب الله

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه "حزب الله أطلق في الدقائق الأخيرة قذائف صاروخية نحو مناطق عدة في إسرائيل".



وقال عبر "إكس": "بالتوازي مع جهود الاعتراض، يقوم سلاح الجو في هذه الاثناء باستهداف منصات صاروخية وبنى تحتية إضافية لحزب الله في انحاء لبنان".