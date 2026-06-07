الجيش: تفكيك قنبلة طيران موجّهة غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية

بتاريخ 7 /6 /2026، عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيك قنبلة طيران موجّهة غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة المريجة - الضاحية الجنوبية، ونقلها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها.



وتشدد قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.



