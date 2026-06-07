الجيش: تمارين تدريبية في مناطق مختلفة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن وحدات من الجيش ستقوم بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:



- ابتداءً من 8 /6 /2026 ولغاية 11 /6 /2026 ضمنًا، من الساعة 8.00 حتى الساعة 20.00 من كل يوم، في منطقة كفردبيان - كسروان.

- ابتداءً من 8 /6 /2026 ولغاية 11 /6 /2026 ضمنًا، من الساعة 6.00 حتى الساعة 18.00 من كل يوم، في منطقة القاع - بعلبك.

- ابتداءً من 8 /6 /2026 ولغاية 9 /7 /2026 ضمنًا، في منطقتي رأس مسقا - الكورة والسويقة - طرابلس (تمارين تدريبية نهارية وليلية).



وأفادت بأن التمارين تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.



لذلك، دعت قيادة الجيش إلى عدم الاقتراب من بقع التمارين في الزمان والمكان أعلاه.