فيديو للأمن العام ضمن إطار حملة التوعية على مخاطر العالم الرقمي والإرهابي

نشرت المديرية العامة للأمن العام، على حسابها على "إكس"، ضمن إطار الحملة التوعوية من مخاطر العالم الرقمي والإرهابي التي تنظمها، فيديو توجّهت فيه الى شرائح المجتمع كافة.