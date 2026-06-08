فيديو للأمن العام ضمن إطار حملة التوعية على مخاطر العالم الرقمي والإرهابي

نشرت المديرية العامة للأمن العام، على حسابها على "إكس"، ضمن إطار الحملة التوعوية من مخاطر العالم الرقمي والإرهابي التي تنظمها، فيديو توجّهت فيه الى شرائح المجتمع كافة.
الحملة التوعوية من مخاطر العالم الرقمي والإرهابي#الأمن_العام_اللبناني#تضحية_خدمة pic.twitter.com/npXqn3xy3E
— الأمن العام اللبناني (@DGSGLB) June 8, 2026
الحملة التوعوية من مخاطر العالم الرقمي والإرهابي#الأمن_العام_اللبناني#تضحية_خدمة pic.twitter.com/npXqn3xy3E
الحملة التوعوية من مخاطر العالم الرقمي والإرهابي #الأمن_العام_اللبناني #تضحية_خدمة pic.twitter.com/dhSfAYsvgh
— الأمن العام اللبناني (@DGSGLB) June 8, 2026
الحملة التوعوية من مخاطر العالم الرقمي والإرهابي #الأمن_العام_اللبناني #تضحية_خدمة pic.twitter.com/dhSfAYsvgh