استجواب تمهيدي لعريمط والحسنيان

أجرى رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي بلال ضناوي استجوابا تمهيديا لكل من الشيخ خلدون عريمط ومصطفى الحسنيان، المدعى عليهما بجرائم الابتزاز وتعكير صلات لبنان بدولة شقيقة.



وقرر القاضي ضناوي استدعاء المدعى عليه خالد السبسبي إلى جلسة تعقد في 29 من الشهر الحالي، لإجراء استجواب تمهيدي له، على أن يحدد لاحقا موعدا لبدء المحاكمة العلنية للمدعى عليهم المذكورين، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.