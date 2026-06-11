شعبة المعلومات توقف منفّذ عمليات سرقة من داخل منازل في جبل لبنان وتضبط بحوزته مواد مخدّرة

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات سرقة من داخل منازل في مناطق جبل لبنان. كما جرى تداول فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي يوثّق إقدامه على تنفيذ عملية سرقة من داخل أحد المنازل في برج حمود وفراره على متن فان أزرق اللون مجهول باقي المواصفات.



وعلى الأثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المشتبه به وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت من تحديد هويته، ويُدعى: ر. ج. (مواليد عام ١٩٩٦، لبناني).



وبتاريخ 22-05-2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة النبعة على متن فان نوع "ميتسوبيشي" لون أزرق المستخدم في عمليات السرقة، تم ضبطه.



وبتفتيشه وتفتيش الفان، عُثر على كمية من مادة حشيشة الكيف، وبقايا من مادة الماريجوانا، ودفتر أوراق لف، وهاتفين خلويين.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات والفان المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.