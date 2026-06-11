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الجيش: تفكيك قنبلة طيران موجّهة غير منفجرة في إبل السقي والعثور على مسيّرة إسرائيلية مُعدّة للتصوير في حلتا

أمن وقضاء
2026-06-11 | 04:50
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الجيش: تفكيك قنبلة طيران موجّهة غير منفجرة في إبل السقي والعثور على مسيّرة إسرائيلية مُعدّة للتصوير في حلتا
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الجيش: تفكيك قنبلة طيران موجّهة غير منفجرة في إبل السقي والعثور على مسيّرة إسرائيلية مُعدّة للتصوير في حلتا

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدة مختصة من الجيش عملت على تفكيك قنبلة طيران موجّهة غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي داخل محطة تكرير المياه في منطقة إبل السقي - مرجعيون، وعملت على نقلها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها.

وأفادت بأن وحدة أخرى عثرت على طائرة مسيّرة إسرائيلية مُعدّة للتصوير بعد سقوطها في منطقة حلتا - حاصبيا، وأجرت اللازم بشأنها.

وشددت قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.
 
 
 
 

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الجيش

قنبلة طيران

إبل السقي

مسيّرة إسرائيلية

حلتا

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