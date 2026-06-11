تدابير سير بمناسبة إقامة مهرجان موسم الصيف السياحي في بلاط - قرطبون - مستيتا

اعلنت بلدية بلاط - قرطبون - مستيتا في بيان "إقامة مهرجان موسم الصيف السياحي على الواجهة البحرية، اعتباراً من اليوم ولغاية 14 حزيران 2026".



وأشارت إلى أنه "بهذه المناسبة، سيتم اعتماد تحويلات مرورية موقتة عند نقطة Byblos Sud – Plage des Rois وعند كنيسة سيدة ماريتيم باتجاه جبيل، يومياً من الساعة 5:00 مساءً ولغاية 1:00 بعد منتصف الليل طوال فترة المهرجان، وذلك لتسهيل حركة المرور وتنظيم السير في محيط المهرجان".



ودعت المواطنين لا سيما غير المعنيين بحضور فعاليات المهرجان إلى "اعتماد الطرقات البديلة عند الإمكان والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وشرطة البلدية، وبالإشارات المرورية والإرشادية الموضوعة في المكان، حفاظاً على السلامة العامة وتفادياً للازدحام".

