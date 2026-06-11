مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف أشخاصًا بجرم ممارسة الدعارة ومتورطًا بفرض خوات عليهم في الدورة

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة كل أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، لا سيّما تلك المتعلّقة بالاتجار بالأشخاص وحماية الآداب، وتوقيف المتورّطين فيها وبنتيجة مكافحة ظاهرة انتشار الفتيات الاجنبيات على الطرقات العامة بهدف ممارسة الدعارة من قبل مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشّرطة القضائيّة، وبشكل خاصّ في الدورة، تمكنت إحدى دوريّات المكتب من توقيف /4/ فتيات بالجرم المشهود في المحلة المذكورة: اثنتان من التابعة السيراليونية، وواحدة من التابعية الكينية، وواحدة لبنانية الجنسيّة. بالإضافة إلى شاب متحول جنسيًّا من التابعيّة السوريّة، والمدعو: ع. ج. (مواليد عام 1978، لبناني) بجرم فرض خوات على الفتيات بغية تأمين وقوفهن على الطريق، وحمايتهن.



وبتفتيشه، ضبط بحوزته سكين و(Pipe) زجاجي.



وبالتحقيق معهم، اعترفت الفتيات بما نسب اليهنّ لجهة اصطياد الزبائن بغية ممارسة الدعارة. وصرحت الفتاتان السيراليونيتان بان المدعو (ع. ج.) يقوم بفرض خوات عليهن، لتأمين وقوفهنّ على الطريق.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقّهم، بناء على إشارة القضاء المختصّ.

