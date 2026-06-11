وصول قافلة جديدة من المساعدات الاغاثية الاردنية الى معبر المصنع الحدودي...

وصلت قافلة جديدة من المساعدات الاغاثية التي تنظمها المملكة الاردنية الهاشمية وهي هبة مقدمة من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عبارة عن مخبز آلي متنقل مع ملحقاته ومتمماته، مقدمة الي الجمهورية اللبنانية عبر الهيئة العليا للإغاثة، الى معبر المصنع الحدودي.



وكان في استقبالها السفير الاردني وليد عبد الرحمن حديد وامين عام الهيئة العميد بسام النابلسي على رأس وفد من الهيئة العليا للاغاثة.





