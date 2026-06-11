الجيش: منح تراخيص استثنائية لتصوير المناسبات المختلفة

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 1 /3/ 2026 والمتعلّق بوقف العمل بتراخيص التصوير بالطائرات المسيّرة (DRONE) على كل الأراضي اللبنانية، تُمنح تراخيص استثنائية لتصوير المناسبات والنشاطات بالطائرات المسيّرة (أعراس، نشاطات ثقافية ورياضية...)، على أنْ يُحدِّد طالب الترخيص المكان والزمان، كما يمكن إدراج المناسبات المجدولة مسبقًا على الترخيص نفسه.



وأفادت بأنه يتم إرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني:press@lebarmy.gov.lb.



للمزيد من الاستفسار والتنسيق مع مديرية التوجيه، يمكن الاتصال على الرقم 1701 EXT:20626 خلال أوقات الدوام الرسمي أو EXT:20617 خارج أوقات الدوام الرسمي.