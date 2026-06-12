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ختم 3 معامل للألبان والأجبان بالشمع الأحمر لاستخدامها زيوت النخيل خلافاً للمعايير الصحية
أمن وقضاء
2026-06-12 | 05:18
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ختم 3 معامل للألبان والأجبان بالشمع الأحمر لاستخدامها زيوت النخيل خلافاً للمعايير الصحية
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه في إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية لملاحقة المخالفات المتعلقة بالسلامة الغذائية وحماية المستهلك، واستكمالًا للإجراءات المتخذة بحق معامل تصنيع الألبان والأجبان غير المرخّصة وغير المستوفية للشروط الصحية، نفّذ عناصر المكتب، بمؤازرة مندوبين من وزارة الزراعة، كشفًا على عدد من معامل تصنيع الألبان والأجبان في منطقة القرعون، وقد تبيّن بنتيجة الكشف أن مصنعَين يقومان باستخدام زيوت النخيل في صناعة الألبان والأجبان، خلافًا للمعايير والشروط المعتمدة.
وبحسب البلاغ، جرى ختمهما بالشمع الأحمر، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين عليهما بإشراف القضاء المختص، وتستمر التحقيقات لكشف كل الملابسات واتخاذ التدابير المناسبة.
وفي سياق المتابعة لهذه الإجراءات، نفّذ عناصر المكتب كشفًا على أحد معامل تصنيع الألبان والأجبان في محلة عرمون، حيث تبيّن أنه يستخدم زيوت النخيل خلافًا للمعايير والشروط الصحية المعتمدة، فتمّ ختمه بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عنه.
وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي استمرارها في ملاحقة المخالفات التي تمسّ بالصحة العامة وسلامة الغذاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المرتكبين.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن
معامل
ألبان
أجبان
زيوت النخيل
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