الجيش الإسرائيلي: قوات اللواء القتالي 769 انجزت عملية في قرية دبين

جيش الدفاع يكشف: انجزت قوات اللواء القتالي 769 عملية في قرية دبين، شمال خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان



🔸في الاسابيع الأخيرة، انجزت قوات اللواء القتالي 769، بقيادة الفرقة 91، عملية في قرية دبين، الواقعة على بعد حوالي 12 كيلومترًا داخل الأراضي اللبنانية، شمال خط الدفاع الأمامي.… pic.twitter.com/Wi5Ddwir3S — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 12, 2026

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات اللواء القتالي 769 انجزت، في الاسابيع الأخيرة، بقيادة الفرقة 91، عملية في قرية دبين، الواقعة على بعد حوالي 12 كيلومترًا داخل الأراضي اللبنانية، شمال خط الدفاع الأمامي.وأوضحت أن القرية شكلت بنية تحتية مركزية لحزب الله و"قد استُخدمت لتعزيز الاستعدادات وتنفيذ المخططات الإرهابية وإطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه دولة إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي".وقالت: "حتى الآن، وخلال عملية "زئير الأسد"، تم القضاء على أكثر من 30 مُخربًا جوًا وتدمير عشرات البنى التحتية".وأضافت: "خلال عملية اللواء، هاجمت القوات الجوية أكثر من 50 هدفًا، ودمرت عشرات البنى التحتية، كما وتم العثور على مخازن كبيرة من المعدات القتالية، إلى جانب القضاء على المخربين جوًا".وأكدت أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة كل تهديد ضد دولة إسرائيل.