الجيش الإسرائيلي: قوات اللواء القتالي 769 انجزت عملية في قرية دبين

جيش الدفاع يكشف: انجزت قوات اللواء القتالي 769 عملية في قرية دبين، شمال خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان
🔸في الاسابيع الأخيرة، انجزت قوات اللواء القتالي 769، بقيادة الفرقة 91، عملية في قرية دبين، الواقعة على بعد حوالي 12 كيلومترًا داخل الأراضي اللبنانية، شمال خط الدفاع الأمامي.… pic.twitter.com/Wi5Ddwir3S
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 12, 2026
جيش الدفاع يكشف: انجزت قوات اللواء القتالي 769 عملية في قرية دبين، شمال خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان
🔸في الاسابيع الأخيرة، انجزت قوات اللواء القتالي 769، بقيادة الفرقة 91، عملية في قرية دبين، الواقعة على بعد حوالي 12 كيلومترًا داخل الأراضي اللبنانية، شمال خط الدفاع الأمامي.… pic.twitter.com/Wi5Ddwir3S