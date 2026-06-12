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توقيف 3 متورطين بسلسلة سرقات منازل في البترون والكورة واستعادة معظم المسروقات
أمن وقضاء
2026-06-12 | 09:19
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توقيف 3 متورطين بسلسلة سرقات منازل في البترون والكورة واستعادة معظم المسروقات
ادّعى مختار بلدة قندولا - البترون بأنّ منزله تعرّض للسرقة بواسطة الكسر والخلع. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي قام بها عناصر مخفر دوما في وحدة الدّرك الإقليمي، تمّ تحديد هوية المشتبه به ومكان سكنه في بلدة المجدل - الكورة، حيث جرى توقيفه، وهو يدعى: أ. م. (مواليد عام 2006، سوري).
وبالتحقيق معه، اعترف بالسرقة بالاشتراك مع شخصين كانا يعملان في ورشة في منطقة عفصديق - الكورة، وهما كلّ من:
- ع. ح. (مواليد 2010، سوري)
- ي. ع. (مواليد 2008، سوري).
وبالتنسيق مع مفرزة استقصاء الشمال، تمّ توقيفهما. وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما وبمكان وجود المسروقات، كما اعترفا بقيامهما بسرقة أُخرى في بلدة المجدل – الكورة، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وبنتيجة التحقيق مع الموقوفين، تبيّن أنّهم أقدموا على سرقة منازل عدّة، اثنَين منها في بلدة المجدل - الكورة، ومنزل في بلدة آسيا قضاء البترون، وآخر في قندولا.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأُعيدت معظم المسروقات إلى أصحابها، وأودعوا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
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سرقات
منازل
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