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عملية نوعية تُطيح بشبكة خطيرة لتهريب الكبتاغون... وتوقيف العقل المدبّر

أمن وقضاء
2026-06-12 | 12:33
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عملية نوعية تُطيح بشبكة خطيرة لتهريب الكبتاغون... وتوقيف العقل المدبّر
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عملية نوعية تُطيح بشبكة خطيرة لتهريب الكبتاغون... وتوقيف العقل المدبّر

في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بجرائم المخدرات وتوقيفهم، وضمن الخطة الأمنية التي وضعتها وحدة الشرطة القضائية لمكافحة هذه الآفة والحدّ من انتشارها.

وفي إطار التعاون وتبادل المعلومات، وردت بتاريخ 19-05-2026 معلومات من وزارة الداخلية في السعودية ممثَّلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدِّرات إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، تفيد بوجود كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون معدّة للتهريب ومخبأة داخل مستودع في محلة الجية.

وعلى الفور، باشرت عناصر المكتب إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، حيث تم تحديد موقع المستودع ورصده ووضعه تحت المراقبة الدقيقة. وخلال ساعات من توافر المعلومات، نفّذت دورية من مكتب مكافحة المخدرات المركزي، بمؤازرة من مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في صيدا، عملية مداهمة للمستودع، أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبّأة داخل “رولات” إسفلت ومموّهة بطريقة احترافية، كما تم توقيف صاحب المستودع، ويدعى م. ح. (مواليد عام 1983، لبناني).

وبعد إجراء عملية الوزن، تبين أن كمية الحبوب المضبوطة داخل "رولات" الإسفلت بلغت 708 كلغ، أي ما يقارب 3,900,000 حبة كبتاغون.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت عناصر المكتب من تحديد مكان توضيب الحبوب المخدّرة في محلة بحمدون. وبعد تنفيذ عمليات استطلاع ومراقبة دقيقة، وُضعت خطة محكمة لمداهمة الموقع، نُفِّذَت من قبل دورية من المكتب المركزي، حيث تم ضبط “رولات” الإسفلت المتبقية وتوقيف المدعو:

-ا. ع. (مواليد عام 1972، سوري)

وبالتحقيق معه، اعترف باشتراكه مع آخرين في التحضير لعملية تهريب الكمية المضبوطة.

وباستثمار نتائج التحقيق ومواصلة عمليات التّتبُّع والرصد، تمكّن المكتب من تحديد هوية المتورط الرئيسي في عملية التهريب والعقل المدبر لها، وهو:

-ع. ح. (مواليد عام 1973، لبناني)

وتبيّن أنه سبق أن أوقف في قضية تهريب مخدِّرات إلى المملكة العربية السعودية عام 2016، كما أنه مطلوب بموجب خلاصة حكم غيابي صادرة عن القضاء اللبناني تقضي بحبسه لمدة خمس سنوات.

وبعملية نوعية نفّذتها دورية من مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع، جرى توقيفه في محلة بر الياس.

والتحقيق مستمرّ بإشراف القضاء المختص، والعمل جارٍ لتحديد هوية باقي أفراد الشبكة وتوقيفهم.

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