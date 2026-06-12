عملية نوعية تُطيح بشبكة خطيرة لتهريب الكبتاغون، وتوقيف العقل المدبّر
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة
البلاغ التّالي:
في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بجرائم المخدرات وتوقيفهم، وضمن الخطة الأمنية… pic.twitter.com/M0apxVJpRo
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) June 12, 2026
عملية نوعية تُطيح بشبكة خطيرة لتهريب الكبتاغون، وتوقيف العقل المدبّر
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة
البلاغ التّالي:
في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بجرائم المخدرات وتوقيفهم، وضمن الخطة الأمنية… pic.twitter.com/M0apxVJpRo