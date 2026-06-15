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بلديات في صور وقراها دعت الأهالي الى التريث في العودة

سُجّلت عودة خجولة للنازحين الى مدينة صور وقراها.



وأصدرت بلديات في المنطقة بيانات دعت الاهالي الى التريث في العودة.