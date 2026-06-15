بالجرم المشهود... شعبة المعلومات توقف مروّج مخدرات

توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط مجهول بعمليات ترويج المخدِّرات في مناطق جبل لبنان. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت الشعبة من تحديد هويته، وهو المدعو: ع. ج. (مواليد عام ٢٠٠٤، سوري).



وبتاريخ 03- 06- 2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة النبعة أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية نوع "سويت" لون أبيض تم ضبطها، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبتفتيشه والدراجة ومنزله الكائن في محلة النبعة، تم ضبط ما يلي:



- 41 طبة بلاستيكية بداخلها مواد مخدرة



- 10 أكياس بداخلها مادة الماريجوانا



- 55 كيسًا بداخله مادة حشيشة الكيف



- قطعتين من مادة حشيشة الكيف



- 1515 حبة من مادة الكبتاغون



- مبلغ مالي.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على ترويج المخدرات لعدد من الزبائن في مناطق جبل لبنان.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.