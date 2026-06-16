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مع العودة... حملة للجيش طالب فيها اللبنانيين بالتبليغ عن اي ذخائر وعدم الاقتراب منها

مع وقف النار وعودة اللبنانيين الى مناطق في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، أطلق الجيش اللبناني حملة الكترونية طالب فيها اللبنانيين بالتبليغ عن اي ذخائر وعدم الاقتراب منها.