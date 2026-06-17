ترامب عن حزب الله: اسرائيل يمكنها ان تقوم بعمل افضل وسوريا ترغب بذلك ايضا لكن يجب ان نسترشد ما يريده لبنان

علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حزب الله قائلًا: "السلام في لبنان هو أمر يجب أن نعمل عليه قليلاً. في الواقع، هو جزء صغير جداً من الصورة الكبرى، لكنه لا يزال يثير الكثير من الجدل. القضية الكبرى هي الاتفاق مع إيران، فهناك تكمن الأهمية الحقيقية. لديهم حزب الله، ويجب معالجة هذا الملف بطريقة أو بأخرى. يمكننا نحن أن نقوم بذلك. ويمكن لإسرائيل أن تقوم بعمل أفضل بكثير في هذا الشأن. كما أن سوريا ترغب في القيام بذلك. لكنني لا أعرف ما إذا كان الناس يريدون ذلك، ربما لا، وربما لبنان لا يريد ذلك. علينا أن نسترشد إلى حدّ ما بما يريده لبنان."