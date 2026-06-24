الجيش يزيل ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ويواكب أعمال الوزارات المختصة في المناطق المتضررة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن وحدات من الجيش عملت على تفكيك عبوات وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات: دير ميماس – مرجعيون، برعشيت- بنت جبيل، زبدين، الشرقية، تول - النبطية.



وأشارت الى أنه جرى نقل هذه القنابل والعبوات إلى مواقع آمنة لإجراء اللازم بشأنها.



وأفادت بأن وحدات أخرى من الجيش تعمل على مواكبة أعمال الوزارات المختصة لفتح الطرقات وإعادة تأهيل البنى التحتية في عدد من المناطق الجنوبية المتضررة.