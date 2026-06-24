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تهديد اسرائيلي بهدم منازل في عين عرب بعد يوم من عودة الأهالي
أمن وقضاء
2026-06-24 | 09:32
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تهديد اسرائيلي بهدم منازل في عين عرب بعد يوم من عودة الأهالي
حضرت دورية إسرائيلية معادية برفقة جرافة من نوع D9 إلى بلدة عين عرب، بعد يوم واحد من إعادة فتح الطريق المؤدية إليها من قبل الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى منازلهم.
وطلبت الدورية من مختار البلدة إبلاغ السكان بضرورة إخلاء منازلهم قبل الخامسة من بعد ظهر اليوم، مهددة بهدمها في حال عدم الالتزام.
وكان الجيش اللبناني أعاد أمس، فتح الطريق المؤدية إلى البلدة، ما أتاح عودة عدد من الأهالي إليها بعد فترة من الإغلاق.
وتسود البلدة حال من الترقب والقلق في ظل التهديدات الإسرائيلية المستجدة ومصير المنازل التي عاد أصحابها إليها حديثا.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
اسرائيلي
منازل
الأهالي
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