الرئيس عون يتابع المشهد في واشنطن... وسلسلة اجتماعات في هذا الخصوص

في قصر بعبدا يتابع الرئيس جوزاف عون المشهد في واشنطن، وهو عقد سلسلة اجتماعات في هذا الخصوص قبيل انطلاق جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في الاثناء.