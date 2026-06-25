الجيش: إجراء تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه أن وحدة من الجيش بتاريخ 26 /6 /2026، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة، ابتداءً من الساعة 7.00 حتى الانتهاء، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة.

