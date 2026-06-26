أدرعي: قضينا على 7 عناصر من حزب الله كانوا ينقلون وسائل قتالية

🔸هاجم سلاح الجو في وقت سابق من اليوم وقضى على سبعة عناصر من حزب الله الإرهابي كانوا ينقلون وسائل قتالية بالقرب من المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان.
🔸لقد قام الارهابيون بنقل الوسائل القتالية إلى داخل مبنى في منطقة المنزلة كان يُستخدم كنقطة قتال… pic.twitter.com/t9DNXfvMgf
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 26, 2026
🔸هاجم سلاح الجو في وقت سابق من اليوم وقضى على سبعة عناصر من حزب الله الإرهابي كانوا ينقلون وسائل قتالية بالقرب من المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان.
🔸لقد قام الارهابيون بنقل الوسائل القتالية إلى داخل مبنى في منطقة المنزلة كان يُستخدم كنقطة قتال… pic.twitter.com/t9DNXfvMgf