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أدرعي: قضينا على 7 عناصر من حزب الله كانوا ينقلون وسائل قتالية

أمن وقضاء
2026-06-26 | 09:47
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أدرعي: قضينا على 7 عناصر من حزب الله كانوا ينقلون وسائل قتالية
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أدرعي: قضينا على 7 عناصر من حزب الله كانوا ينقلون وسائل قتالية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي سلاح الجو هاجم في وقت سابق من اليوم وقضى على سبعة عناصر من حزب الله كانوا ينقلون وسائل قتالية بالقرب من المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وقال عبر "إكس": "لقد قام العناصر بنقل الوسائل القتالية إلى داخل مبنى في منطقة المنزلة كان يُستخدم كنقطة قتال ومراقبة ترصد قوات الجيش الإسرائيلي. ومن داخل المبنى، استخدم العناصر الموقع لأغراض عسكرية واستعدوا لاستهداف قواتنا. وشكّل نشاط العناصر داخل الموقع، إلى جانب وجود الوسائل القتالية فيه، تهديدًا لقواتنا".
 
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجيش الإسرائيلي

أفيخاي أدرعي

حزب الله

المنطقة الأمنية

جنوب لبنان

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