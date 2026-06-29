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قوى الأمن: تدابير سير اليوم تزامنًا مع تعبيد حُفر وحفريّات في عددٍ من شوارع بيروت
أمن وقضاء
2026-06-29 | 02:31
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قوى الأمن: تدابير سير اليوم تزامنًا مع تعبيد حُفر وحفريّات في عددٍ من شوارع بيروت
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ اليوم 29-6-2026، اعتبارًا من السّاعة 8:00 صباحًا وحتى الانتهاء، ستقوم شركة متعهّدة بأعمال تعبيد حُفَر وحفريّات في شوارع: الوتوات، الضّنّاوي، سليم سلام (امام بنك عودة)، مار إلياس (مقابل ثكنة الحلو)، من دون أن تؤدّي هذه الأشغال إلى منع المرور.
وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، وتجنّب سلوك الشّوارع المذكورة، إلّا عند الضّرورة، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير.
أخبار لبنان
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