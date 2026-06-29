الدفاع المدني اللبناني يواصل عمليات البحث والانتشال في النبطية ومرجعيون

تواصل فرق البحث والإنقاذ التابعة للدفاع المدني اللبناني - المركز الإقليمي في النبطية، بمؤازرة من المراكز العضوية، عملياتها الميدانية للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.



وتتركز الأعمال في منطقة النبطية، وسط ظروف ميدانية صعبة، بهدف استكمال عمليات البحث والانتشال وإنجاز أعمال المسح الشامل للمواقع المتضررة.



ويؤكد الدفاع المدني اللبناني مواصلة تنفيذ مهماته الإنسانية والإغاثية، واضعاً جهوزيته وإمكاناته في خدمة المواطنين، ودائماً إلى جانبهم.