أدرعي: هاجمنا 3 مقرات تابعة لحزب الله في النبطية وميفدون

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن سلاح الجو هاجم مساء أمس ثلاثة مقرات تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وميفدون بجنوب لبنان.



وقالت عبر "إكس": "جاءت هذه الغارات ردًا على استمرار قيام حزب الله باستهداف قواتنا العاملة في المنطقة الأمنية".



وأضاف: "في غارة أخرى نُفِّذت في وقت سابق من يوم أمس هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي منصة إطلاق تابعة لحزب الله".