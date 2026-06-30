الجيش يوقف مواطنًا لإلقائه رمانة يدوية وافتعاله إشكالًا في بلدة مغدوشة - صيدا

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه إلحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ 26 / 5 / 2026 والمتعلق بتوقيف عدد من المتورطين في إشكال في بلدة مغدوشة - صيدا بتاريخ 25 / 5 / 2026، ونتيجة عملية متابعة دقيقة ومتواصلة وتحقيقات، نفّذت دورية من مديرية المخابرات عملية دهم في مدينة بيروت وأوقفت المواطن (ق.م.). وهو مفتعل الإشكال المذكور، وقد أقدم خلاله على إلقاء رمانة يدوية نحو عدد من المواطنين.



وأفادت بأنه مطلوب لارتكابه جرائم عدة: الخطف، الاتجار بالأسلحة، تعاطي المخدرات وترويجها.



وأكدت قيادة الجيش أن التحقيق بوشر مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.