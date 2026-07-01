القائد العام لـ"اليونيفيل" قدّم معدات ومستلزمات طبية الى مستشفى تبنين الحكومي

استقبل مستشفى تبنين الحكومي القائد العام لقوات "اليونيفيل" في لبنان، اللواء الركن ديوداتو أباغنارا، في زيارة رسمية قدّم خلالها هبة للمستشفى، تضمنت معدات ومستلزمات طبية، دعمًا لتعزيز الخدمات الصحية واستمرارها .



وكان في استقبال القائد العام والوفد المرافق رئيس اتحاد بلديات القلعة نبيل فواز، رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في تبنين المقدم علي الدر، رئيس مجلس إدارة مستشفى تبنين الحكومي الدكتور محمد حمادي، طبيب قضاء بنت جبيل الدكتور موسى جابر، إلى جانب رؤساء بلديات الاتحاد، ولفيف من الأطباء والموظفين.



استهلت الزيارة بجولة ميدانية في مختلف أقسام المستشفى، اطلع خلالها اللواء أباغنارا على التجهيزات والخدمات الطبية، واستمع إلى شرح حول واقع العمل والاحتياجات، ولا سيما بعد الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة خلال الحرب الأخيرة.



ورحّب الدكتور حمادي بالحضور، معربًا عن شكره "العميق لقوات اليونيفيل على هذه المبادرة الكريمة، وعلى الدعم المتواصل الذي تقدمه للمستشفى"، مؤكدًا "أهمية هذا التعاون في تعزيز قدرة المستشفى على الاستمرار في أداء رسالته الإنسانية".



بدوره، أشاد فواز "بالدور الذي قامت به قوات اليونيفيل في الوقوف إلى جانب المستشفى خلال فترة الحرب"، منوها "بصمود إدارة المستشفى وأطبائه وممرضيه وموظفيه، الذين واصلوا أداء واجبهم الإنساني رغم التحديات والظروف الأمنية الصعبة".



من جهته، أكد اللواء أباغنارا، "أهمية مستشفى تبنين الحكومي باعتباره مرفقًا صحيًا أساسيًا يخدم أبناء المنطقة"، مشددًا على "التزام قوات اليونيفيل مواصلة دعم المستشفى والمساهمة في تعزيز قدراته، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين".



واختُتمت الزيارة بتبادل الدروع التقديرية بين إدارة المستشفى وقيادة قوات "اليونيفيل"، تقديرًا للتعاون والشراكة القائمة بين الجانبين، وتأكيدًا على استمرار هذا التعاون لما فيه خير أبناء المنطقة وخدمة القطاع الصحي.