خرجت من منزلها ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقودة: قاهرة محمّد حلال (مواليد 1964، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 3-7-2026 منزلها الكائن في محلّة الأوزاعي إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم 450897-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.