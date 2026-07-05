بالصور - الجيش يضبط كمية كبيرة من المخدرات ومواد أولية لتصنيعها خلال عمليات دهم في الهرمل

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقتَي الشربين ووادي التركمان – الهرمل منازل مطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات وتصنيعها، وضبطت كمية كبيرة منها ومن المواد الأولية المستخدَمة للتصنيع، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية.



وأفادت قيادة الجيش بأن المضبوطات سُلمت وتجري المتابعة لتوقيف المطلوبين.