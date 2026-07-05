خرج ولم يعد... هل من يعرف عنه شيئًا؟

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعو: محمود فارس طعمه (مواليد عام 2004، سوري)الذي غادر بتاريخ 3-7-2026 منزله في نهر إبراهيم إلى مكان عمله في المحلّة نفسها، ولم يعد حتّى تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوه ولديهم أيّ معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر جبيل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 548092- 09 للإدلاء بما لديهم من معلومات.