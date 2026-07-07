هاني أطلق مشروع دعم الطوارئ وسبل العيش في القطاع الزراعي والغذائي في المناطق المتأثرة بالحرب

أطلق وزير الزراعة نزار هاني، بحضور السفير الإيطالي لدى لبنان والممثلة المقيمة لمنظمة الأغذية والزراعة في لبنان مشروع، دعم الطوارئ وسبل العيش في القطاع الزراعي والغذائي في المناطق المتأثرة بالحرب.



قيمة المشروع خمسة ملايين يورو، وتمويله من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.



أما التنفيذ فستتولاه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الزراعة اللبنانية.