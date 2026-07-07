فُقِدَ بعد أن دخل مخيّم صبرا... وقوى الأمن تعمّم صورته

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة: حسن علي زيون (مواليد عام 1994، لبناني) الذي فُقِدَ بعد أن دخل مخيّم صبرا بتاريخ 25-11-2025، ولم يَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمفرزة الضاحية القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، على الرقم: 451162-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.