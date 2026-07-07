الجيش نفّذ عملية دهم لمنازل مطلوبين في منطقة الشراونة – بعلبك

نفّذت وحدة من الجيش اللبنانيّ عملية دهم لمنازل مطلوبين في منطقة الشراونة – بعلبك، وأوقفت السوريَّين (ك.م.) و(ع.ز.) لإقدامهما على ترويج المخدرات.



وضبطت كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.