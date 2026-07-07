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الجيش نفّذ عملية دهم لمنازل مطلوبين في منطقة الشراونة – بعلبك

أمن وقضاء
2026-07-07 | 11:24
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الجيش نفّذ عملية دهم لمنازل مطلوبين في منطقة الشراونة – بعلبك
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الجيش نفّذ عملية دهم لمنازل مطلوبين في منطقة الشراونة – بعلبك

نفّذت وحدة من الجيش اللبنانيّ عملية دهم لمنازل مطلوبين في منطقة الشراونة – بعلبك، وأوقفت السوريَّين (ك.م.) و(ع.ز.) لإقدامهما على ترويج المخدرات.

وضبطت كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.

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