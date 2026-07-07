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تدابير سير لمدّة أسبوع تزامنًا مع تعبيد المسلك الغربي من أوتوستراد أميون - شكّا الدولي
أمن وقضاء
2026-07-07 | 12:50
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تدابير سير لمدّة أسبوع تزامنًا مع تعبيد المسلك الغربي من أوتوستراد أميون - شكّا الدولي
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن الشركة المكلّفة من قِبَل وزارة الأشغال العامّة والنّقل تستكمل الأشغال المتعلّقة بتعبيد المسلك الغربي من أوتوستراد أميون - شكّا الدّولي، بدءًا من بعد النّفق وصولًا إلى جسر المسيلحة، وذلك يوميًّا من السّاعة 9:00 صباحًا حتى السّاعة 17:00، اعتبارًا من يوم غد الأربعاء 8-7-2026 ولغاية الثلاثاء 14-7-2026، بحيث سيتم تضييق المسلك المذكور من الأوتوستراد، ومنع المرور على مسرب واحد أو مسربَين فقط، طيلة فترة الأشغال، باستثناء يومي السبت والأحد 11 و 12-7-2026 بحيث سيتم منع المرور، بشكلٍ كلّي من السّاعة 9:00 لغاية السّاعة 15:00، وتحويل السّير إلى المسلك الشّرقي الذي سيصبح بالاتجاهين.
وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
تدابير سير
تعبيد
أوتوستراد
أميون
شكّا
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