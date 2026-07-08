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المحكمة العسكرية توافق على تخلية سبيل فضل شاكر في القضايا الأمنية الأربع بكفالات مالية... وملف عبرا قيد المتابعة

أمن وقضاء
2026-07-08 | 07:41
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المحكمة العسكرية توافق على تخلية سبيل فضل شاكر في القضايا الأمنية الأربع بكفالات مالية... وملف عبرا قيد المتابعة
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المحكمة العسكرية توافق على تخلية سبيل فضل شاكر في القضايا الأمنية الأربع بكفالات مالية... وملف عبرا قيد المتابعة

وافقت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض على تخلية سبيل الفنان فضل شاكر في القضايا الأمنية الأربع المقامة ضده، وأبرزها ملف عبرا.

وأخلت المحكمة سبيل فضل شاكر في ثلاث قضايا مقابل كفالة مالية قدرها مئة مليون ليرة لكل ملف، وكفالة بقيمة مئتي مليون ليرة لملف عبرا.

وعُرض الملف على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، الذي نظر ووافق على تخلية سبيله في القضايا الثلاث، فيما لا يزال يدرس ملف عبرا لجهة ما إذا كان سيميزه أم لا.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

المحكمة العسكرية

تخلية سبيل

فضل شاكر

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