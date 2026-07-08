مصدر قضائي لوكالة فرانس برس: إرجاء جلسة استجواب لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

أرجئت جلسة كانت مقررة الأربعاء لاستجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في قضية تتعلق بتحويل مبالغ مالية تتخطى 300 مليون دولار من المصرف المركزي، بينما يُنتظر أن يُستجوب أواخر الشهر الحالي في قضية منفصلة مقدمة من البنك المركزي، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.



وأفاد مصدر قضائي بإرجاء جلسة كانت مقررة الأربعاء في قضية تحويل مبالغ بقيمة 330 مليون دولار من المصرف المركزي إلى شركة "فوري أسوسييتس" المسجلة في الجزر العذراء البريطانية، بتهم تشمل الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، بسبب دعوى مخاصمة مقدّمة ضدّ القاضية المكلفة النظر في الملف.



ومنذ إخلاء سبيله في أيلول، لم يحضر سلامة الى قاعة المحكمة، إلا أنّ المحامية العامة لدى محكمة التمييز سمرندا نصار استجوبته قبل أسبوعين في منزله بشكوى مرفوعة ضده من حاكم مصرف لبنان الحالي كريم سعيد على أن تعقد جلسة ثانية في هذه القضية في 30 تموز الحالي وفق المصدر نفسه.



وكان مصرف لبنان أعلن في الثامن من كانون الثاني 2026 تقدمه بشكوى جزائية في لبنان بحق رياض سلامة من دون أن يسمّيه ومسؤول مصرفي سابق، بتهم تتعلّق بالاستيلاء على أموال مصرف لبنان وإثراء غير مشروع وشبهات تبييض أموال.



وقال حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في وقت سابق إن الاجراءات القضائية التي يتخذها لبنان في الداخل والخارج في دول من بينها فرنسا وسويسرا وألمانيا ولوكسمبورغ هدفها "استيفاء كامل حقوقه وضمان تخصيص كل المبالغ المستردة حصرا في سبيل سداد أموال المودعين".



وقال مصرف لبنان ردا على سؤال من وكالة فرانس برس إنه تعرّض لاختلاس أموال بمئات ملايين الدولارات، "ارتكبها حاكمه السابق رياض سلامة على حسابه، بمساعدة عدد من الأشخاص من محيطه".