تدابير سير على أوتوستراد البلمند - كفرعبيدا بسبب أعمال صيانة وتزفيت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم باستئناف أعمال تزفيت الحفر وصيانة الأوتوستراد الدولي الممتدّ من البلمند إلى كفرعبيدا، على المسلكَين الغربي والشرقي، وفقًا للآتي:



- بتاريخ 09-07-2026: اعتبارًا من الساعة 9:00 ولغاية الساعة 14:00، ستُباشَر أعمال صيانة وتزفيت الحفر على المسلك الشرقي من الأوتوستراد، من محلّة كفرعبيدا إلى مفرق البلمند، ما سيؤدّي إلى قطع جزئي للمسلك المذكور.



- بتاريخ 10-07-2026: اعتبارًا من الساعة 9:00 ولغاية الساعة 14:00، ستُباشَر أعمال صيانة وتزفيت الحفر على المسلك الغربي من الأوتوستراد، من مفرق البلمند إلى محلّة كفرعبيدا، ما سيؤدّي إلى قطع جزئي للمسلك المذكور.



لذلك، طلبت المديرية من المواطنين أخذ العِلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.