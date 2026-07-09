قوى الأمن تُوقف مشتبهاً بعمليات احتيال إلكتروني وتدعو ضحاياه للتقدّم بشكاوى

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة البيان الآتي:



"بتاريخ 8-7-2026، ونتيجة المتابعة المستمرة، تمكّنت شعبة المعلومات من توقيف المدعو:



-ح. م. (مواليد عام 1986، لبناني)



للاشتباه بارتكابه أعمالًا احتيالية، حيث كان يعرض أدوات كهربائية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولدى تواصل الزبائن معه، يطلب منهم دفع ثمنها، ثم يعمد إلى عدم تسليمهم الأدوات وعدم إعادة المبالغ المالية لهم.



وتبيّن أنه من أصحاب السوابق بجرائم محاولة قتل، وسرقة سيارات، وإطلاق نار.



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه الحضور إلى مركز فصيلة ميناء الحصن في وحدة شرطة بيروت، الكائن في ثكنة بربر الخازن / فردان، أو الاتصال على الرقم: 01-789086، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".