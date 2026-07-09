العثور على فتاة تائهة في بلدة الحنية بالقر من مركز "اليونيفيل" لمن يعرفها مراجعة فصيلة درك القليلة

عُثر على فتاة تائهة في بلدة الحنية بالقرب من مركز قوات اليونيفيل - الكتيبة الصينية، ويبدو أنها تعاني من اضطراب أو إعاقة ذهنية، وهي غير قادرة على التعريف عن نفسها أو تحديد مكان سكنها.



لمن يتعرّف عليها أو لديه أي معلومات تساعد في الوصول إلى ذويها: مراجعة فصيلة درك القليلة حيث تتواجد حاليًا.