حماية المستهلك في البقاع نظمت محاضر ضبط بحق باعة دواجن ومعمل ألبان لعدم مطابقة المنتجات للشروط الصحية

نظم مراقبو مصلحة الاقتصاد في البقاع، في إطار حملاتهم الرقابية المستمرة لحماية صحة المستهلك، محاضر ضبط بحق عدد من بائعي الفراريج والدجاج في قضاء زحلة، بعدما أظهرت الكشوف الميدانية عدم مطابقة منتجاتهم للمواصفات والشروط الصحية المعتمدة.



كما نظمت المصلحة محضر ضبط بحق أحد معامل الألبان والأجبان في البقاع الغربي، إثر ثبوت عدم مطابقة بعض منتجاته للشروط الصحية، وذلك بعد سحب عينات من اللبنة والجبنة وإخضاعها للفحوص اللازمة.



وتواصل المصلحة متابعة المؤسسات التي سجلت فيها مخالفات، داعية أصحابها إلى "تحسين جودة المنتجات والتزام المعايير الصحية".



وأوضحت أن "عمليات أخذ العينات تتم على مراحل متتالية لإتاحة الفرصة أمام المخالفين لتصحيح أوضاعهم، قبل اتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة".