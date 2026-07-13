توقيف أربع نساء للاشتباه بممارستهن أعمال الدعارة في المعاملتين

أوقفت دوريّة من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، أربع فتيات للاشتباه بممارستهن أعمال الدّعارة، على الطريق البحريّة في محلّة المعاملتين، وهنّ:



-هـ. م. (مواليد عام 1998، سوريّة الجنسيّة)، إقامة غير مشروعة



-ل. ك. (مواليد عام 1997، سوريّة الجنسيّة)، إقامة غير مشروعة



– ج. ك. (مواليد عام 2002، كينيّة الجنسيّة)، إقامة غير مشروعة



– ن. س. (مواليد عام 1978، لبنانيّة)



وسُلّمت الموقوفات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهن، بناءً على إشارة القضاء المختص.





