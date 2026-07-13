مصلحة الاقتصاد في الجنوب: محضرا ضبط بحق فرن ومعمل لتكرير المياه في صيدا خالفا معايير السلامة

نظمت مصلحة الاقتصاد الاقليمية في محافظة لبنان الجنوبي محضري ضبط بحق فرن كبير في صيدا غير مطابق للقواعد العامة لسلامة الغذاء، ومعمل لتكرير المياه في المدينة تبين وجود بداية تلوث في العينة.



كما جرى سحب عينة مياه من حوض سباحة في احدى المنتجعات السياحية في مدينة صور لاجراء الفحص المخبري اللازم لها من الناحية الجرثومية وتحديد نسبة الكلور وذلك بعد ورود شكوى من مواطن بهذا الخصوص.