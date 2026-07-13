الحصيلة التراكمية للعدوان: 4324 شهيدا و12221 جريحا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة، أن "الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 13 تموز باتت كالتالي: 4324 شهيدا و12221 جريحا".