الأمن العام: تحرير عائلة سوريّة احتُجزت داخل أحد المباني في النبعة

أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام أنه بناءً على معلومات وفّرتها السفارة السورية في بيروت حول احتجاز عائلة سوريّة على خلفية خلافات مالية؛ وإثر تحديد مكان وجودهم، نفذت قوة من المديرية العامة للأمن العام مداهمةً للموقع، أسفرت عن تحرير العائلة المحتجزة داخل أحد المباني في منطقة النبعة، وتأمين سلامة أفرادها المؤلَّفين من سيدة وخمسة أطفال.



وقد باشرت المديرية العامة للأمن العام تحقيقاتها بإشراف القضاء المختص لتحديد هوية المتورطين والعمل على توقيفهم.