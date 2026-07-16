الأمن العام: تحرير عائلة سوريّة احتُجزت داخل أحد المباني في النبعة

صدر عن #مكتب_شؤون_الإعلام #البيان التالي:
بناءً على معلومات وفّرتها السفارة السورية في بيروت حول احتجاز عائلة سورية على خلفية خلافات مالية؛ وإثر تحديد مكان وجودهم، نفذت قوة من المديرية العامة للأمن العام مداهمةً للموقع، أسفرت عن تحرير العائلة المحتجزة داخل أحد المباني في منطقة…
— الأمن العام اللبناني (@DGSGLB) July 16, 2026
صدر عن #مكتب_شؤون_الإعلام #البيان التالي:
بناءً على معلومات وفّرتها السفارة السورية في بيروت حول احتجاز عائلة سورية على خلفية خلافات مالية؛ وإثر تحديد مكان وجودهم، نفذت قوة من المديرية العامة للأمن العام مداهمةً للموقع، أسفرت عن تحرير العائلة المحتجزة داخل أحد المباني في منطقة…